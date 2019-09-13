Киев, , 14:07 — REGNUM Крым вернётся в состав Украины, когда она станет «региональным магнитом», заявил бизнесмен Виктор Пинчук в ходе саммита «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, сообщило 13 сентября издание «Новое время».

По его словам, недруги Украины чувствуют «экзистенциальную угрозу», исходящую от неё на протяжении всей истории.

«Украина станет интеллектуальным центром, двигателем и счастливым пространством, за которым последует целый регион. И к которому, как мощным магнитом, притянет Крым», — рассказал Пинчук.

Бизнесмен отметил, что по результатам исследования, проведённого его фондом, более 80% граждан Украины уверены, что их дети будут более счастливыми, чем они.

«Украинцы очень пессимистичны относительно настоящего, но очень оптимистичны относительно будущего в разрезе ближайших пяти лет. Мы — оптимисты №1 во всем мире», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть несколько идей касательно «возврата Крыма», но не уточнил каких именно, отметив, что он будет «бороться за Крым» не только словами.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после того, как в Киеве произошёл вооружённый государственный переворот, и законная власть на Украине рухнула. Воссоединению Крыма с Россией предшествовал референдум, на котором свыше 95% участников одобрили эту идею.