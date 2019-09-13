Киев, 13 сентября 2019, 14:07 — REGNUM Крым вернётся в состав Украины, когда она станет «региональным магнитом», заявил бизнесмен Виктор Пинчук в ходе саммита «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, сообщило 13 сентября издание «Новое время».
По его словам, недруги Украины чувствуют «экзистенциальную угрозу», исходящую от неё на протяжении всей истории.
Бизнесмен отметил, что по результатам исследования, проведённого его фондом, более 80% граждан Украины уверены, что их дети будут более счастливыми, чем они.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть несколько идей касательно «возврата Крыма», но не уточнил каких именно, отметив, что он будет «бороться за Крым» не только словами.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после того, как в Киеве произошёл вооружённый государственный переворот, и законная власть на Украине рухнула. Воссоединению Крыма с Россией предшествовал референдум, на котором свыше 95% участников одобрили эту идею.