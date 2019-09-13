Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Прокуратура Грузии может ужесточить меру пресечения в отношении лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия из-за нарушения условия меры пресечения, сообщает 13 сентября издание «Новости-Грузия».

Отмечается, что 10 сентября Мелия явился в студию телеканала «Кавкасия» для записи интервью. В Генеральной прокуратуре отметили, что политик покинул место жительства, несмотря на отказ следственных органов.

В надзорном ведомстве добавили, что Мелия вызван в прокуратуру для разъяснения нарушения. В случае повторного нарушения в его адрес может быть примерена более строгая мера пресечения.

Напомним, соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Мелия обвиняется в организации группового насилия во время беспорядков 20−21 июня в Тбилиси, а также в руководстве и участии в нем. В июле он был лишен депутатской неприкосновенности, но был оставлен на свободе под залог.

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