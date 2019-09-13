Санта-Круз, Боливия, , 13:56 — REGNUM 12 сентября в столице боливийского штата Санта-Крус произошли серьезные столкновения между сторонниками действующей власти и их политическими оппонентами, пишет газета El Deber.

Правящая партия «Движение к социализму» должна была провести мероприятие в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Ей помешали противники из движения «21 февраля», вступившие в драку с полицией и разгромившие штаб политической кампании. Для разгона вандалов полиция применила газ. По заявлению властей, до 22:30 были задержаны 30 человек — 24 мужчины и шесть женщин.

Ранения получили восемь человек: шестеро полицейских, беременная женщина и несовершеннолетний. Ночью в других частях города произошло несколько мелких стычек с полицией.

Движение «21 февраля» (21F) названо в честь дня проведения референдума 2016 года, на котором жители Боливии решали, может ли действующий глава государства Эво Моралес в третий раз баллотироваться на пост президента. 51,3% проголосовавших ответили «нет».

27 октября 2019 года в Боливии пройдут всеобщие выборы. Эво Моралес вновь выставляет свою кандидатуру с одобрения избирательных органов.