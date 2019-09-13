Москва, 13 сентября 2019, 14:00 — REGNUM

Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск слушайте в 16:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия стоит на пороге экономического краха? Радио REGNUM