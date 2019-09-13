Иркутск, , 13:49 — REGNUM Открытие в Иркутске канцелярии киргизского посольства обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов, сообщили 13 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Во время переговоров глава российского региона отметил, что правительство области готово продолжить работу по расширению двусторонних отношений с Киргизией. Левченко добавил, что распоряжение правительства России об открытии канцелярии посольства в Иркутске согласовано в мае 2019 года.

Губернатор добавил, что между сторонами есть несколько направлений взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства, машиностроения, лесного комплекса, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и образования.

Отметим, товарооборот между Киргизией и Иркутской областью по итогам 2018 года составил $4,7 млн, что на 8% больше, чем годом ранее.