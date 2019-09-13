Каракас, , 13:48 — REGNUM Наблюдается обострение отношений между Венесуэлой и Колумбией. Венесуэльские военные перебросили к границе с Колумбией средства ПВО, в том числе, модернизированные зенитные ракетные комплексы «Печора-2М» российского производства.

Это развёртывание происходит в рамках учений ВС страны. Они должны пройти с 10 по 28 сентября. Об этом пишет «Российская газета».

ЗРК «Печора-2М» размещаются на шасси МЗКТ-8021. Это позволяет им двигаться по шоссе со скоростью 60 километров в час. Модернизированный комплекс получил цифровую начинку и обладает повышенными возможностями обнаружения средств воздушного нападения. ЗРК «Печора-2М» оснащён современной оптико-электронной системой с тепловизионным каналом, которая позволяет работать в скрытом режиме.

Модернизированные ракеты данного комплекса способны поражать самолёты, вертолёты и крылатые ракеты на высоте от 20 до 20 000 метров и на дальностях до 32 километров.

На вооружении подразделений ПВО вооружённых сил Венесуэлы есть и другие эффективные российские комплексы такие, как С-300ВМ «Антей-2500», «Бук-2МЭ», ПЗРК «Игла-С». Кроме того, они располагают модернизированными пушечными зенитными комплексами ЗУ-23/ЗОМ1−4.