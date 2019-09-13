Москва, 13 сентября 2019, 13:47 — REGNUM Вероятно, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об окончании войны в Сирии означает, что между США и Турцией достигнуты некоторые договоренности относительно будущего неподконтрольных правительству территорий. Полномасштабной операции по окончательной зачистки Сирии видимо не планируется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни».
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