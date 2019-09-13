Ереван, , 15:03 — REGNUM Согласно принципу ОДКБ, решение о наделении любой страны статусом наблюдателя или партнера принимается сообща. Об этом 13 сентября заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Существует устав ОДКБ, в котором четко изложены критерии, которые необходимы как наблюдателю, так и партнеру. В уставе есть четко сформулированные положения», — заявила представитель МИД.

Нагдалян отметила, что государство, желающее получить статус партнера ОДКБ, должно иметь дипломатические отношения со всеми членами ОДКБ и не должно иметь споров, в том числе территориальных, с ними.

Напомним, что после состоявшегося в Ереване заседания Межгосударственного комитета по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Юрий Борисов заявил журналистам, что решение о предоставлении статуса наблюдателя в ОДКБ должно приниматься коллективно. Борисов отметил, что ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР, включая Азербайджан.