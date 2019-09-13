Москва, , 13:32 — REGNUM Липецкая область столкнулась с новым стилем управления, который принёс вступивший в должность главы этого региона Игорь Артамонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил политолог Павел Данилин.

«Королёв (прежний глава области — прим. ИА REGNUM) находился в должности губернатора достаточно долгое время, и несмотря на то, что относился к региону по-отечески, все же в конце его правления регион стал сильно терять в динамике, — сказал Данилин. — Отдельные прорывные проекты ситуацию не спасают. Поэтому, конечно, региону нужен был толчок, нужна была динамика. Встряска должна была быть неожиданной и резкой. Новый губернатор — это антикризисный менеджер из Сбербанка, который прошёл Высшую школу государственного управления, школу губернаторов, который имеет хорошие связи в верхах, смотрит на ситуацию под своим собственным, отличающимся от местной элиты, углом зрения».

Данилин отметил, что новый глава региона не связан с местными элитами какими-либо обязательствами и мотивирован делать для развития региона максимально много, чтобы зарекомендовать себя не только как антикризисный менеджер, но и как эффективный управленец.

Напомним, как сообщалось ранее, победивший на выборах главы Липецкой области Игорь Артамонов 13 сентября вступил в должность. Отметим, что врио главы Липецкой области он был назначен 2 октября 2018 года после досрочного прекращения полномочий прежнего губернатора Олега Королева.