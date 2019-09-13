Москва, 13 сентября 2019, 13:32 — REGNUM Липецкая область столкнулась с новым стилем управления, который принёс вступивший в должность главы этого региона Игорь Артамонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил политолог Павел Данилин.
Данилин отметил, что новый глава региона не связан с местными элитами какими-либо обязательствами и мотивирован делать для развития региона максимально много, чтобы зарекомендовать себя не только как антикризисный менеджер, но и как эффективный управленец.
Напомним, как сообщалось ранее, победивший на выборах главы Липецкой области Игорь Артамонов 13 сентября вступил в должность. Отметим, что врио главы Липецкой области он был назначен 2 октября 2018 года после досрочного прекращения полномочий прежнего губернатора Олега Королева.