Пермь, , 13:31 — REGNUM В Прикамье разработан законопроект, который предусматривает административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-центре регионального парламента.

Документ предлагает ввести штрафы за продажу вейпов детям и безникотиновых жидкостей для таких электронных систем. Речь о наказании в до пяти тыс. рублей для физлиц, до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и до 80 тыс. рублей — для юрлиц.

Депутатский корпус планирует рассмотреть проект закона в сентябре 2019 года.