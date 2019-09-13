Киев, 13 сентября 2019, 13:36 — REGNUM За 28 лет существования независимой Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил ей 13,5 млрд евро, заявил глава правительства Украины Алексей Гончарук, сообщил 13 сентября официальный сайт правительства Украины.
12 сентября премьер-министр Гончарук встретился с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.
В сообщении также сказано, что суммарный годовой объём инвестиций в экономику страны может составить один млрд евро.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных инвесторов под свою личную гарантию вкладываться в проекты на Украине и представил некоторые из них.
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