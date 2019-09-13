Липецк, , 13:29 — REGNUM Торжественная церемония вступления Игоря Артамонова в должность главы администрации Липецкой области состоялась 13 сентября в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в церемонии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутаты Государственной думы, депутаты Липецкого областного совета депутатов, митрополит Липецкий и Задонский Арсений, председатели областного и арбитражного судов, председатель областной избирательной комиссии, прокурор Липецкой области, руководители органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структур администрации, областных организаций, учреждений, служб и ведущих предприятий, представители общественных организаций и средств массовой информации.

После торжественного исполнения государственного гимна, выноса флагов Российской Федерации и Липецкой области к участникам церемонии обратился председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов. Он сообщил об итогах выборов главы администрации Липецкой области 8 сентября 2019 года, на которых Игорь Артамонов одержал победу, и вручил ему удостоверение избранного главы региона.

Официально вступивший в должность главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял присягу на верность населению области, Конституции РФ, Уставу Липецкой области.

«Результаты прошедших выборов показали, что ваши устремления к развитию области, повышению качества жизни людей получили одобрение. Около года назад вы были назначены временно исполняющим обязанности главы администрации, и у жителей была возможность оценить вашу деятельность. За это короткое время вы продемонстрировали способность принимать смелые и ответственные решения и действовать в интересах области и жителей. Вам удалось оперативно решить острую для региона проблему обманутых дольщиков. При Вашем участии формируется комфортная городская среда с привлечением жителей. Большое внимание уделяется здравоохранению, экологии. Сделаны первые успешные шаги, намечены стратегические планы на будущее. Желаю новых успехов и достижений на благо жителей Липецкой области», — сказал Игорь Щеголев.

От имени региональных парламентариев с победой на выборах и вступлением в должность главу региона поздравил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. С поздравлением к главе области обратился митрополит Липецкий и Задонский Арсений. Он также зачитал приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Вступление в должность главы администрации региона — новый, серьезный этап в моей жизни. И я хочу сказать спасибо всем, кто 8 сентября пришел на выборы и поддержал курс на дальнейшее развитие в регионе. Спасибо нашей команде, которая помогала мне все эти 11 месяцев. Я благодарен президенту страны Владимиру Путину за возможность работать в Липецкой области. И конечно, большое спасибо моей жене и моим детям за поддержку», — сказал Игорь Артамонов в ответном слове.

Также в своей речи глава администрации области обозначил приоритетные задачи развития региона:

«Мы должны сосредоточиться на развитии экономики и создании рабочих мест, решении проблемы низкой заработной платы. Доходы населения будут приоритетом нашей работы. Большое внимание должно быть уделено медицине и нехватке врачебных кадров. Мы продолжим увеличивать финансирование этой сферы и введем необходимые механизмы поддержки медиков. Экология, темы чистого воздуха, чистой воды, обращения с отходами волнуют каждого. Это будущее наших детей. Решению этих задач должно быть уделено повышенное внимание.

Многие уже увидели перемены в дорожном строительстве и благоустройстве. Детские площадки во дворах, современные общественные пространства, качественный ремонт магистралей. Эта работа также будет продолжаться. И отдельно я хотел бы отметить вопрос открытости власти. Люди должны знать, что власть готова их выслушать и помочь. Они должны чувствовать, что между ними и властью нет вертикали, только горизонталь. На каждый вопрос жители должны получать своевременный, понятный ответ. Они должны быть уверены, что власть выслушает их и услышит. Впереди много работы. И работать надо активно, в полную силу. Уверен, что мы справимся с задачами, поставленными указами президента. Липецкая область — прекрасный регион. Здесь живут добрые и трудолюбивые люди. И я горжусь, что буду руководить этим регионом. Ещё раз — спасибо вам за доверие», — сообщил Игорь Артамонов.