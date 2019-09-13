Челябинск, , 13:27 — REGNUM В челябинском посёлке Октябрьский сотрудники скорой помощи массово решили уволиться. Об этом сообщает «Первый областной».

Заявление написали пять человек. Пред этим они обратились к руководству больницы и просили сохранить стаж на 80% и выплачивать «ночные» в размере 100%. Однако руководство больницы не стало этого делать, предложив взамен увеличить им стимулирующую часть зарплаты с 30% до 85%.

В больнице журналистам подтвердили факт написания сотрудниками заявлений. Руководство учреждения решило переговорить лично с каждым сотрудником. Один из них всё же окончательно уволился. Ему уже подыскали замену.

В минздраве региона журналистам пояснили, что проверки здесь не показали нарушений с выплатами зарплаты.

«Несмотря на конфликт, станция скорой помощи продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи», — заявили в министерстве.