Сеул, , 13:28 — REGNUM В конце сентября текущего года в Нью-Йорке состоится встреча президентов США и Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, встреча представителей двух стран пройдет в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что Мун Чжэ Ин будет находиться в Нью-Йорк в период с 22 по 26 сентября. Отметим, что выступление южнокорейского президента на сессии ГА ООН запланировано на 24 сентября.

В настоящее время стороны согласовывают графики и детали саммита. Известно, что это уже девятая встреча президентов Южной Кореи и США, после инаугурации Муна. Предыдущая встреча представителей двух стран состоялась в июне текущего года в Сеуле.

В рамках визита в США южнокорейский президент также встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и лидерами ряда стран.