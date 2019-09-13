Каракас, , 13:21 — REGNUM Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль попросил в минувший четверг, 12 сентября, у Национальной судебной коллегии ответить отказом на запрос об его экстрадиции в США, сообщает испанское издание El Mundo. В Америке Карвахаля обвиняют в поставке наркотиков в сотрудничестве с колумбийской повстанческой группой FARC. Бывший приближенный Уго Чавеса, сейчас находящийся в тюрьме в Эстремере (Испания), утверждает через своих адвокатов, что запрос американских властей полон формальных ошибок и является незаконным.

Обвинения, выдвинутые против него в США, Карвахаль отрицает. Его адвокаты Исмаэль Морено и Элисон де Суза подали в письменном виде следующее заявление: «На Карвахаля претендуют не из-за того, что он сделал, но ради того, что он знает, с очевидным намерением дестабилизировать режим [Мадуро]». Бывший глава разведки также припомнил Национальной судебной коллегии «привычное сотрудничество» с испанскими секретными службами, сославшись на подозрительные обстоятельства своего прибытия в Мадрид 18 марта.

Своего ареста, произошедшего 12 апреля по распоряжению Национальной судебной коллегии, Карвахаль, по его словам, не понимает. Он также ставит под сомнение, что его делом занимается прокуратура по борьбе с наркотиками. Юристы Карвахаля подчеркивают, что «ни один из эпизодов [в которых его обвиняют] не происходил в США», и упрекают американские власти в легковесности доказательств связи бывшего главы военной разведки с FARC, поскольку в запросе не указано ни единой даты или места его встреч с колумбийскими повстанцами.