Киев, , 13:12 — REGNUM Волна ненависти к парламентаризму как основополагающему политическому институту независимой и свободной Украины поднялась выше «красной черты», — заявил в своем комментарии украинский политический эксперт Валерий Пекарь.

По мнению эксперта, очевидно, что население Украины сейчас хочет, чтобы вся власть была в одних руках.

«Население устало от дебатов и столкновений разных точек зрения. Население Украины хочет мудрого и заботливых короля», — уточнил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине был обнародован соцопрос, согласно которому население поддерживает введение ряда жестких ограничений для депутатов Верховной рады. Этот же опрос показал значительный рост поддержки действий президента страны Владимира Зеленского. В частности, 71% опрошенных довольны деятельностью Зеленского, отрицательно к ней относятся всего 11%, и еще 18% не смогли дать ответ.