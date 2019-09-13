Воронеж, 13 сентября 2019, 13:11 — REGNUM В правительстве Воронежской области проверят информацию о том, что член областной комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе посадил несовершеннолетнего сына за руль автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 13 сентября.
Ранее в сети появилось видео, снятое с заднего сиденья автомобиля. За кадром мужской голос произносит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить», а в кадре появляется мальчик, в возрасте 10−12 лет, который находится за рулём автомобиля. Скорость машины, по оценкам, составляла около 90−100 километров в час. По данным СМИ, предположительно, герой ролика — член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области и его сын.