Воронеж, , 13:11 — REGNUM В правительстве Воронежской области проверят информацию о том, что член областной комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе посадил несовершеннолетнего сына за руль автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 13 сентября.

Ранее в сети появилось видео, снятое с заднего сиденья автомобиля. За кадром мужской голос произносит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить», а в кадре появляется мальчик, в возрасте 10−12 лет, который находится за рулём автомобиля. Скорость машины, по оценкам, составляла около 90−100 километров в час. По данным СМИ, предположительно, герой ролика — член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области и его сын.

«Если факт правонарушения со стороны Алексея Филимонова, члена совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе, подтвердится, то региональные власти примут решение исключить его из совета. Вместе с тем, отдельно акцентируем внимание на том, что факт возможного противоправного деяния должен быть объективно доказан. Также правительство региона проведет дополнительную проверку по поступившей в отношении Филимонова информации», — сообщили в пресс-службе правительства региона.