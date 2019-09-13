Дамаск, , 13:01 — REGNUM С начала наступательной операции Сирийской арабской армии, которая стартовала 6 мая 2019 года, из региона Большого Идлиба в Турцию перебежало более двух тысяч террористов. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на публикацию в сирийском издании Al-Watan.

Издание утверждает, что боевики сумели незаконно просочиться на турецкую территорию благодаря содействию контрабандистов и турецких пограничников. Большая часть этих исламистов являются членами экстремистских организаций таких, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая контролирует большую часть провинции Идлиб.

Конечным пунктом назначения этих террористов являются европейские страны, в которые они собираются въехать через Грецию. Сообщается, что несколько групп радикалов уже прибыли на территорию данной страны.

На момент начала наступления сирийских войск в регионе Большого Идлиба, по оценкам генерального штаба ВС РФ, находилось около 40−45 тысяч боевиков. Желание покинуть территорию Сирии у джихадистов возникло из-за понимания безнадёжности своей ситуации и неизбежности перехода данной местности под контроль сирийского правительства.