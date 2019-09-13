Вашингтон, , 13:01 — REGNUM 13 сентября 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг проведет демонстрацию учащихся перед Белым домом в Вашингтоне, пишет газета Die Welt.

В США Тунберг менее известна, чем в Европейском союзе (ЕС), где ее называют молодежной иконой. В западном полушарии нет такого мощного экологического движения и интереса к нему. Как отметила сама Тунберг в эфире американского ток-шоу Daily Show, в США вопрос изменения климата рассматривается скорее как религиозный, а в Европе изменение климата считают свершившимся фактом.

20 сентября Тунберг будет проводить свой пятничный митинг в Нью-Йорке. Власти штата дали разрешение школьникам прогулять ради этого уроки. Митинг будет приурочен климатическому саммиту Организации Объединенных Наций, который открывается 23 сентября. Тунберг выступит на этой встрече. До этого в Вашингтоне ее удостоит почестей правозащитная организация Amnesty International.

Весь прошлый учебный год Грета Тунберг проводила пятничные демонстрации в странах ЕС. Она не будет продолжать учебу, а посвятит себя выступлению на международных мероприятиях высшего уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние время в СМИ появился ряд публикаций, авторы которых сомневаются в бескорыстии тех, кто стоит за пиар-кампанией шведской активистки.

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