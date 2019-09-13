Москва, , 12:56 — REGNUM Решение властей района Прага-6 убрать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу с площади Интербригад цинично и возмутительно. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном 13 сентября.

В МИД напомнили, что под командованием Конева войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов, и выразили сожаление отказом районных властей прислушаться к мнению общественности и руководства Чехии.

Перенос памятника может омрачить атмосферу российско-чешских отношений, такой шаг не останется без ответа, подчеркнули в ведомстве. Российская оценка происходящего будет изложена чешскому МИД послом РФ в республике Александром Змеевским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее над памятником маршалу Ивану Коневу в столице Чехии надругались вандалы, после чего районные власти решили убратьего с площади и перенести в музей. Президент Чехии Милош Земан назвал такое решение позором для страны.

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