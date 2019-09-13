Багдад, , 13:13 — REGNUM Власти Ирака и Саудовской Аравии договорились об открытии пограничного пункта Арар, который на протяжении 30 лет не функционировал, об этом 13 сентября сообщает Rudaw.

«Рано утром в четверг иракские пограничники встретились со своими коллегами из Саудовской Аравии, чтобы обсудить вопрос открытия границы через пропускной пункт Арар», — подчеркнул член совета иракской провинции Анбар Амир Одайе.

По его словам, целью возобновления работы контрольно-пропускного пункта является стимуляция торговли и туризма между двумя странами.

Напомним, вышеуказанный объект был закрыт еще в 1991 году, после вторжения Ирака в Кувейт, что стало причиной ухудшения отношений между Саудовской Аравией и Ираком.

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