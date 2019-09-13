Додома, , 13:01 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули уволил главу разведывательной службы страны в преддверии президентских выборов в следующем году. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президиума.

Модестус Кипилимба был снят с поста генерального директора Службы разведки и безопасности Танзании (TISS) после трех лет пребывания на этой должности. Официальных причин снятия Кипилимбы с должности названо не было, передает агентство.

«Президент Джон Магуфули сегодня назначил и привел к присяге в качестве генерального директора Национальной разведки Дивани Атумана Мсуйю», — говорится в заявлении президиума.

В соответствии с танзанийским законодательством, глава разведки занимает свою должность в течение пяти лет. В последствии этот срок может быть продлен.

Мсуйю, назначение которого вступило в силу немедленно, ранее возглавлял антикоррупционное агентство, а одно время был директором отдела уголовных расследований в полиции Танзании.

На Кипилимбу будут возложены и другие обязанности, сказал президент, не уточнив подробности.

Этот шаг может сигнализировать о планах Магуфули провести перестановки в разведывательной службе страны в преддверии президентских выборов 2020 года, на условиях анонимности сообщил аналитик в области безопасности.