Киев, , 12:40 — REGNUM Решение президента Владимира Зеленского посредством Верховной рады уволить весь состав ЦИК Украины вполне логично, поскольку нынешний состав комиссии изначально был свёрстан под бывшего главу страны Петра Порошенко и подконтролен ему примерно на 80%, заявил в своем комментарии политолог Николай Спиридонов.

Эксперт отмечает, что контроль над ЦИК на президентских выборах Порошенко не помог, потому что его отставание от Зеленского оказалась фантастически большим — «и тут уже никакая комиссия спасти ситуацию не могла».

«А вот если бы отставание было в пределах 10%, то ставка на ЦИК могла и сработать… Но зачем теперь «Слуге народа» терпеть людей Порошенко? Разумеется, раз есть возможность — их уволили и вскоре поставят своих людей», — заявил политолог.

Спиридонов отмечает, что сегодняшнее голосование в парламенте можно считать подготовкой к местным выборам и досрочным выборам парламента (на случай, если таковые будут).

«В общем, продолжается концентрация власти в руках Зеленского и компании», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 13 сентября, Верховная рада проголосовала за отставку ЦИК Украины в полном составе. За это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых. Стоит отметить, что позицию «Слуги народа» (244 голоса за) поддержали фракции «оппозиционная платформа — за жизнь», Батькивщина» Тимошенко, а также целый ряд внефракционных депутатов. Против роспуска ЦИК выступили фракции «Голос» и «Европейская солидарность».

Для назначения нового состава ЦИК необходимо уже не 300, а 226 голосов — простое большинство — так что «Слуга народа» в этом вопросе ни от кого не зависит.