Ташкент, , 12:37 — REGNUM Посол Франции Изабель Сервоз-Галлуччи вручили копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову, сообщили 13 сентября в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Во время переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в сфере политики, экономики, туризма, культуры и образования. Кроме того, собеседники обсудили перспективы увеличения взаимной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Францию и встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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