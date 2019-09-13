Киев, , 12:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть трудности в разговоре с крупным бизнесом. Об этом он сказал 13 сентября на форуме «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве.

«Но я уверен, что они (крупный бизнес) нас услышат, а если не услышат, то придется другие методы найти, как с ними разговаривать», — сказал Зеленский.

Вместе с тем, считает он, бизнесмены готовы изменить свое видение деятельности, а Украина предоставила им возможности для развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Зеленский призвал международных инвесторов вкладывать средства в украинские проекты. Также он представил ряд проектов, способных заинтересовать крупных инвесторов, среди них проект по созданию системы орошения земли на юге Украины.

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