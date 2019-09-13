Киев, , 12:32 — REGNUM В Донбассе нельзя реализовывать сценарий Абхазии или Приднестровья. Об этом 13 сентября заявил в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном вводе миротворцев ООН на Донбасс.

«Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что бывшая власть обсуждала эти вопросы, структуру — как внедрить миротворческую миссию. Я не хочу, чтобы у нас на Донбассе был абхазский сценарий или Приднестровье, когда миротворцы стали на линии разграничения и потом уже никуда не уйдут, потому что их никуда не могут пустить», — сказал Зеленский.

При этом он поддержал идею ввода миротворцев ООН на российско-украинскую границу, а не на линию разграничения на Донбассе.

«Я не поднимаю тему миротворцев. Тут есть Леонид Данилович Кучма они на минском процессе параллельно не поднимают эту тему. Но я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. Именно там нужна помощь, там мы бы хотели видеть миротворческую миссию», — добавил Зеленский, чем вызвал аплодисменты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев активно продвигал идею ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. В феврале 2018 года бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен назвал реальным численный состав миротворческой миссии в Донбассе в 20 тыс. человек.

По его словам, введение миротворцев в Донбасс — это один из механизмов имплементировать минские договоренности. Пятый президент Украины Петр Порошенко безуспешно склонял Кремль поддержать инициативу ввести миротворцев ООН на всю территорию Донбасса, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы. 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и «ни на каких других территориях».