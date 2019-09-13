Исламабад, , 12:39 — REGNUM Министр путей сообщения Пакистана шейх Рашид Ахмед предостерег Индию от сопоставления пакистанской экономики с ее военной мощью, об этом 13 сентября сообщает Geo TV.

Заявление было сделано во время пресс-конференции в пресс-центра города Музаффарабад, где планируется проведение митинга в поддержку Кашмира с участием премьер-министра страны Имран Хана.

Ахмед отметил, что проблемы с экономической ситуацией в стране могут привести к ложным выводам, однако обороноспособность страны значительно превосходит экономический потенциал.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, что вызвало бурю возмущения в Пакистане. Ситуация остается напряженной по сей день.

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