13 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Вовлечение в ОДКБ новых акторов – это уже не вопрос престижа, а очевидная необходимость. И в этом плане Азербайджан, имеющий устойчивые стратегические отношения с ключевыми членами организации, становится потенциальным партнером ОДКБ. С Россией, Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Географическая конфигурация региона и процессы, идущие на Евразийском пространстве, давно актуализировали вопрос близкого соприкосновения бывших советских республик.

Мира Гасанова, , 12:29 — REGNUM



Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Вице-премьер России Юрий Борисов не исключил возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Впервые об этом заговорили год назад. С инициативой вступления Азербайджана в эту военно-политическую организацию в августе 2018 года выступил председатель комитета Милли меджлиса по правовым вопросам и государственному строительству, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджана с Россией Али Гусейнли. Тогда же начались широкие обсуждения вопроса в СМИ как самого Азербайджана, так и стран — членов ОДКБ. И, естественно, категорично против участия Баку в организации выступили лишь в Армении. Другие страны продемонстрировали явный интерес к предложению, тем более что в отдельности со всеми странами — членами блока Азербайджан построил прочные двусторонние отношения.

Реакция руководства ОДКБ тоже оказалась позитивной, чему подтверждением стало достаточно оперативное внесение поправок в устав Организации, регламентирующих особый статус страны-наблюдателя и партнера. Однако ситуация внутри самого ОДКБ, связанная с назначением нового генерального секретаря после досрочного отзыва представителя Армении Юрия Хачатурова по причине начатого против него дела о попытке свержения конституционного строя в 2008 году и требованием Еревана назначить нового представителя от Армении, на некоторое время отсрочила процессы. Но за прошедший год руководству ОДКБ после долгих консультаций, наконец, удалось согласовать со странами-членами вопрос назначения генерального секретаря. Была одобрена кандидатура представителя Белоруссии Станислава Зася, который приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2020 года.

А пока идет процесс ратификации, президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов о статусе наблюдателя. И даже Национальное собрание Армении на днях одобрило эти изменения. Более того, один из депутатов армянского парламента (блок «Мой шаг») Виктор Енгибарян призвал не впадать в панику от того, что у Азербайджана появится возможность стать партнером ОДКБ. Депутат предположил, что, «возможно, это даже пойдет нам на пользу», и привел пример состоящих в одном военном блоке Турции и Греции, которых от конфликтов удерживает членство в НАТО. И то верно. Расширение радиуса действия ОДКБ в условиях появления новых вызовов и опасностей лишь укрепит региональную безопасность. По мнению бакинского политолога Тофика Аббасова, вовлечение в альянс новых акторов это уже не вопрос престижа, а очевидная необходимость.

«В этом плане Азербайджан, имеющий устойчивые стратегические отношения с ключевыми членами организации, превращает Баку в потенциального партнера ОДКБ. С Россией, Белоруссией, Казахстаном у лидера Южного Кавказа высокий коэффициент доверительности во всех процессах, касающихся стратегических расчетов, предопределяющих уровень региональной безопасности. Географическая конфигурация и процессы, идущие на евразийском пространстве, давно актуализировали вопрос близкого соприкосновения Баку с ОДКБ», — говорит эксперт. Ведь сегодня уже наряду со многими энергетическими и транспортно-коммуникационными проектами, которые реализовались в последние двадцать лет, успешно осуществляются важные и крупные инфраструктурные проекты международного значения, которые требуют четкой отработки концепции безопасности. Значительно выросло коммуникационное значение Кавказского региона, который продолжает интенсивное вхождение в глобальную систему.

«В скором времени вступит в полную силу еще один грандиозный транспортно-коммуникационный проект «Север — Юг», который значительно повысит функциональную значимость Каспийско-Кавказского региона в международной системе координат. Соответственно возрастут требования по части безопасности. Если учесть, что сугубо географически зона Каспия не так уж отдалена от турбулентных точек, держащих в напряжении Центральную и Переднюю Азию, становится актуальным интенсивное взаимодействие дееспособных государств в деле сохранения стабильности», — считает Аббасов. С другой стороны, в регионе есть повышенные риски, связанные с грозными вызовами на почве религиозного экстремизма и радикализма. Исламская террористическая сеть потерпела сокрушительное поражение в Сирии и Ираке, но она все еще сопротивляется.

Имеются неопровержимые доказательства того, что отдельные государства и силы пытаются использовать террористические группировки в своих сомнительных планах и целях. Чтобы противопоставить такого рода поползновениям надежный заслон, необходимы консолидированные усилия здоровых сил и адекватных государств. «В этом плане ОДКБ и Азербайджан имеют сходные видения и даже цели, которые актуализируют сближение в целях достижения эффективности в противодействии новым и потенциальным рискам», — говорит бакинский эксперт, напомнив, что ведущие государства — члены ОДКБ неоднократно высказывались за активное сотрудничество военно-политического блока с Азербайджаном. И вопрос даже не в том, что Баку, усиливая свой национальный оборонный и наступательный щит, закупает самые современные виды вооружений у Москвы и Минска.

Наращивание арсенала для Баку не самоцель, а крайняя необходимость. С одной стороны, имеет место незавершенный нагорно-карабахский конфликт, с другой, вышеперечисленные угрозы. А совместно с ОДКБ Баку может добиться большего в усилении пояса безопасности. «К тому же Азербайджан и государства ОДКБ неоднократно добивались четкой координации своих действий в предотвращении региональных угроз. Это говорит о наличии возможностей для совместного противостояния новым вызовам и опасностям, не нанося ущерба другим государствам. Совместное решение актуальных проблем только прибавит доверительности. Это никому не угрожает, а всего лишь прибавляет уверенности относительно планов и целей сотрудничества в такой важной ипостаси, как всеобщая безопасность», — утверждает эксперт.

Тем более что получение Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера ОДКБ отвечает интересам и ожиданиям самого военно-политического блока и, одновременно, укладывается в стратегические расчеты Баку, который всегда охотно идет на сближение с государствами и блоками, действующими в интересах общего блага. Таким образом, ОДКБ шаг за шагом приближается к расширению своего состава, это уже мало похоже на предположения, а обретает конкретные контуры. Ведь о вероятности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ и вообще сотрудничества со всеми бывшими республиками СССР уже заявил человек, занимающий достаточно высокий пост в российской официальной иерархии. Кроме того, и Пакистан уже давно имеет намерения получить статус наблюдателя, да и Иран с Китаем проявляют интерес. Так что впереди нас ожидают интересные процессы.