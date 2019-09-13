Лондон, , 12:44 — REGNUM Представители госдепартамента США вновь вернулись к теме поставки оборудования сотовой связи китайской компанией Huawei в КНДР, сообщает радио «Голос Америки».

Офис Huawei

Согласно опубликованным данным, 12 сентября заместитель помощника госсекретаря США по кибер‑ и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер заявил на встрече в Лондоне, что китайская компания Huawei помогала КНДР и Ирану в создании мобильной сети.

«Компания Huawei поставляла оборудование в Иран, — отметил представитель Госдепа. — Поэтому не удивительно, что она поставляет технологии в КНДР».

Известно, что в июле текущего года издание The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщалось о том, что компания Huawei втайне помогала правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную 3G сеть.

Также в своем выступлении Роберт Стрейер отметил, что ряд стран, являющихся союзниками США, не должны использовать инфраструктуру и оборудование китайской компании при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Так как Huawei может внедрить вредоносное ПО и собирать личную информацию пользователей.