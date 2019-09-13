Ереван, , 13:11 — REGNUM Возможность всестороннего развития армяно-украинского сотрудничества обсудили в телефонной беседе вице-премьер Армении Тигран Авинян и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Об этом 13 сентября написал Тигран Авинян на своей страницы в Фейсбук.

«Мы особо отметили обмен опытом между двумя странами в вопросах цифровизации, а также проблемы и возможности, возникающие в ходе реформы государственных служб», — написал армянский политик.

В ходе беседы, Федоров подтвердил свое участие во Всемирном конгрессе информационных технологий, который пройдет в Ереване 6−9 октября.

На форум заявлено более 4 тысяч участников из 80 стран. Свое участие подтвердили известные IT-компании Google, Amazon, Facebook.