Ереван, 13 сентября 2019, 13:11 — REGNUM Возможность всестороннего развития армяно-украинского сотрудничества обсудили в телефонной беседе вице-премьер Армении Тигран Авинян и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Об этом 13 сентября написал Тигран Авинян на своей страницы в Фейсбук.
В ходе беседы, Федоров подтвердил свое участие во Всемирном конгрессе информационных технологий, который пройдет в Ереване 6−9 октября.
На форум заявлено более 4 тысяч участников из 80 стран. Свое участие подтвердили известные IT-компании Google, Amazon, Facebook.