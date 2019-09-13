Киев, , 12:24 — REGNUM На Украине больше не должно быть монополистов, бизнес должен платить налоги, чтобы в госбюджете были деньги. Об этом 13 сентября заявил в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается антимонопольной политики. Мы перезапускаем Антимонопольный комитет… Бизнес должен знать, что, если мы хотим найти деньги в бюджете, мы должны платить налоги. В нашей стране у крупного бизнеса есть альтернативное название «олигархи», которые контролируют не просто производство, но иногда и целые отрасли. Мы предложили нормальные правила. Больше в Украине не может быть монополистов. У нас должен быть открытый рынок», — сказал Зеленский.

При этом он выразил уверенность, что крупный бизнес его услышит, поскольку готов «перезапустить свою ментальность».

«Я понимаю, что у нас есть трудности в разговоре с крупным бизнесом. Но я уверен, что они нас услышат. Если не услышат, ну, придется найти другие попытки как с ними говорить. Но я хочу с ними говорить, потому что очень много рабочих мест зависит от их бизнеса. Думаю, они сами готовы перезапустить свое отношение, перезапустить свою голову, перезапустить свою ментальность», — добавил Зеленский.

По его словам, сегодня от позиции крупного бизнеса зависит сохранение украинского государства.

«Эта страна предоставила этим крупным бизнес-группам очень многое, предоставила время, предоставила большие деньги, предоставила возможности. Иногда предоставляла возможности выводить эти деньги из страны. Они понимают, что все их крупные производства, все их заводы, все монопольные отрасли завтра, если развалится наша страна, если все люди уедут отсюда, для кого они имеют свои бизнесы? Кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фракция «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной раде проект закона №1210 о повышении рентных ставок для железорудных горно-добывающих предприятий. Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PWC) проинформировала, что в случае внесения изменений в Налоговый кодекс на Украине стоимость рентной ставки по отношению к коммерческой прибыли будет на уровне 22%. Это выше, чем в таких странах, как Россия (2,5%), Индия (12,7%), ЮАР (11,8%).