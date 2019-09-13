Киев, 13 сентября 2019, 12:19 — REGNUM «Война, бедность, коррупция и зависть — враги украинского счастья». Об этом 13 сентября заявил в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Украины Владимир Зеленский.
Он назвал преодоление бедности и возврат украинских заробитчан приоритетом государственной политики.
Также к приоритетам экономической политики глава государства отнес борьбу с монополиями, рейдерством, контрабандой, защиту частной собственности.
Как сообщало ИА REGNUM, новые украинские власти инициировали налоговую реформу, которая призвана побороть теневой бизнес и контрабанду. Глава комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп от «Слуги народа» Данил Гетманцев назвал «коррупцией"уклонение от налогообложения крупным бизнесом с использованием схемы ФЛП. Он сообщил, на Украине для ФЛП (физическое лицо-предприниматель) будет введен электронный чек. Эту инициативу поддержал легальный бизнес, многие ассоциации, включая EBA.