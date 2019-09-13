Найроби, , 12:25 — REGNUM Кения стала третьей страной Африканского континента, внедрившей вакцинацию от малярии для детей в возрасте до двух лет, об этом 13 сентября сообщает Al Arabia.

Малярия является основной причиной смертности для детей в возрасте до пяти лет в Кении, поэтому вакцинация здесь крайне необходима.

«Заболеваемость малярией до сих пор составляет 27% среди детей в возрасте до пяти лет», — подчеркнул глава министерства здравоохранения страны Векеса Масасаби.

Напомним, вакцинация против малярии в начале 2019 года была запущена в Гане и Малави, Кения стала третьей страной. В ближайшие два года здесь планируется расширить ее на восемь провинций из 47.

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