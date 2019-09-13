Ереван, , 14:04 — REGNUM В настоящее время Фонд военного страхования министерства обороны Армении не может полностью выплатить материальную помощь семьям военнослужащих, пострадавших во время беспорядков 1 марта 2008 года. Об этом, как передает информационное агентство «Новости Армении», заявил глава фонда Варужан Аветикян.

Помощь каждой семье, пострадавшей в ходе беспорядков 1 марта, составляет около 30 млн драм (400 тыс рублей). Представитель министерства предложил выплатить из средств Фонда 10 млн драм, а остальную сумму выплатить из средств государственного бюджета.

«Мы должна провести 6640 выплат, то есть около 66 млрд драм. На данный момент Фонд имеет только 18 млрд драм», — сказал Аветикян.

Напомним, после президентских выборов 19 февраля 2008 года в Армении начались протесты. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибли не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.