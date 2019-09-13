Джакарта, , 12:09 — REGNUM Министр торговли Индонезии Анггартиасто Лукита призвал к завершению переговоров о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IK-CEPA) между Индонезией и Южной Кореей, сообщает информагентство Antara.

«Мы предлагаем сделать соответствующее объявление в кулуарах Trade Expo Indonesia (TEI) 16−20 октября 2019 года. Кроме того, подписание IK-CEPA предлагается провести во время юбилейного саммита АСЕАН — Южная Корея 25−27 ноября 2019 года», — заявил министр торговли Индонезии.

Напомним, товарооборот между Индонезией и Южной Кореей в 2018 году достиг $18,62 млрд, экспорт Индонезии в Южную Корею составил $9,54 млрд, а импорт — $9,08 млрд.

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