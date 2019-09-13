Орел, , 11:58 — REGNUM За экономическую и политическую ситуацию, сложившуюся в Орловской области, отвечает губернатор Андрей Клычков — обвинения в адрес главы региона прозвучали 13 сентября на сессии облсовета.

В рамках сессии обсуждался вопрос занятости в регионе: представители правительства Орловской области отчитались о двух тысячах мест, созданных за год, однако не смогли ответить на вопрос о количестве потерявших работу за тот же период. По словам депутата Виталия Рыбакова, эта цифра составляет 11 тыс. человек. Депутат облсовета Руслан Перелыгин, также взявший слово, напомнил, что в регионе увольняются врачи, высокий уровень безработицы.

«Товарищ Клычков отвечает за все, потому что он управляет этой командой», — добавил Перелыгин.

Губернатор Андрей Клычков, пишут «Орловские новости», на обвинения в свой адрес отвечать не стал.

Как напоминает ИА REGNUM, по официальным данным Орёлстата, уровень безработицы в Орловской области в мае — июле 2019 года составил 4,0%, в регионе числится почти 14 тыс. безработных.