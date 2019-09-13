Берлин, , 11:56 — REGNUM Германские компании должны переосмыслить свои отношения со своим главным торговым партнером Китаем, поскольку «на карту поставлено больше, чем просто корпоративная прибыль», пишет газета Die Welt.

Издание ссылается на мнение ряда экономистов. Зависимость германской экономики от Китая огромна и продолжает расти. В 2018 году немецкие компании доставили в Китай товары на сумму около €93 млрд. Десять лет назад объем был чуть более €37 млрд. В то же время общий объем немецкого экспорта за это время вырос, но не так быстро, как экспорт в Китай.

«Китай все чаще ставит немецкие компании перед дилеммой, особенно из-за идеологической регрессии последних двух лет», — отмечает директор Института немецкой экономики (IW) Майкл Хютер.

«Не хватает прозрачности для европейских компаний», — критикует Ульрих Аккерманн, глава отдела внешней торговли Немецкой федерации машиностроения (VDMA).

«Высокая доля Китая в нашем экспорте в настоящее время становится проблемой», — говорит главный экономист Коммерцбанка Йорг Крэмер.

Но основная подоплека — политическая. Торговая война между США и Китаем ведется Вашингтоном с целью ограничить растущую мощь Пекина. По мнению Крэмера, это грозит новой холодной войной и разделением мира на два блока. И Германии придется решать, на чьей она стороне. Эксперт уверен, что выбор Берлина падет не на сторону Китая.

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