Челябинск, , 11:54 — REGNUM В челябинской гордуме «Единая Россия» завоевала 43 места. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, издание «Доступ» сообщает, что список именно из 43 депутатов-единороссов уже согласовал президиум областного отделения ЕР. Теперь дело за региональной партконфренцией.

Отметим, всего в думе насчитывается 48 депутатов. Она формируется не напрямую, вначале граждане выбирают семь райсоветов Челябинска. На прошедших 8 сентября выборах кандидаты от ЕР взяли в райсоветах 133 из 17 мест.

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