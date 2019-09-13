Кейптаун, , 11:54 — REGNUM Президент ЮАР Сирилл Рамафоса пропустит Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, которая пройдет в этом месяце, и вместо этого сосредоточится на решении проблемы растущего насилия и стагнации экономики страны. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента ЮАР.

Рамафоса «решил остаться в ЮАР, чтобы принять участие в осуществлении неотложных мер правительства по борьбе с гендерным насилием, восстановлению порядка и стабильности в районах, затронутых вспышками насилия, и следить за инициативами по реформированию экономики», — заявил его пресс-секретарь Хусела Дико.

В последние недели ЮАР столкнулась с волной ксенофобских нападений, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек. По подозрению в причастности к беспорядкам были арестованы более 600 человек. Статистика преступности, опубликованная в четверг, 12 сентября, показывает, что уровень убийств в стране увеличился на 3,4% в течение года, достигнув самого высокого показателя за десятилетие.