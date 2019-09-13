Киев, , 11:51 — REGNUM Парламент Украины принял решение о досрочном увольнении 16 членов Центральной избирательной комиссии, сообщило издание Strana.ua.

Данное решение поддержал 341 депутат. Представители фракций «Европейская солидарность» и «Голос» не голосовали за это решение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил 10 сентября на рассмотрение парламента документ об увольнении членов ЦИК. По его словам, комиссия «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября украинские эксперты заявляли, что быстрой отставки ЦИК Украины не получится, поскольку силы, представленные в Верховной раде, пытаются друг с другом договориться.

Читайте также: Пауза с отставкой ЦИК Украины: Фракции торгуются и ищут гарантии от «кидка»