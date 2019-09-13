Киев, , 11:38 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщили 13 сентября в пресс-службе ведомства.

«Да, сегодня Порошенко явился на допрос, с ним проводятся следственные действия», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Вместе с тем, по какому именно уголовному делу проводится допрос, в ГБУ не уточнили.

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Напомним, ГБР ведет 11 уголовных дел против Порошенко. Среди них дела о захвате государственной власти и неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов высшего совета правосудия, о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» и о купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Ранее, 3, 6 и 10 сентября, Порошенко хотели допросить в рамках уголовных дел, возбуждённых против него, однако бывший президент Украины не пришел на допросы.

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