Сурабая, Индонезия, , 11:35 — REGNUM Успех культурного развития в городе Сурабая провинции Восточная Ява получил признание центрального правительства, сообщает информагентство Antara.

«Город Сурабая станет образцом культурного развития в Индонезии», — заявил Хильмар Фарид из министерства образования и культуры страны во время аудиенции с мэром Сурабая Три Рисмахарини.

Тем временем мэр Сурабая Три Рисмахарини отметила, что будет счастлива, если Сурабая станет образцом культурного развития в Индонезии. Однако, по её словам, развитие культуры должно происходить не только в Сурабае, но и в других регионах.

«Богатство Индонезии в разнообразии её культуры. Через неё можно воспитывать терпимость, особенно среди детей. То, что мы — одна семья. Это чувство следует и впредь развивать», — заявила мэр Сурабая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Оуэн Дженкинс заявил, что сотрудничество между городом Сурабая и городом Ливерпулем необходимо улучшить.

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