Москва, , 11:32 — REGNUM Блогер Алексей Навальный вместе с семьей улетел за границу. Кадры его прохождения в зону пограничного контроля одного из столичных аэропортов опубликовал в пятницу, 13 сентября, телеграм-канал LifeShot.

Алексей Навальный Антонова Дарья © ИА REGNUM

https://twitter.com/current_policy/status/1172412493001449472

По данным телеграм-канала, Навальный вылетел в Хельсинки. Авторы канала предполагают, что блогер с семьей дальше направится в Соединенные Штаты для неких консультаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального. Обыски были проведены в рамках расследования дела об отмывании миллиарда рублей через счета сотрудников структур, аффилированных с Навальным.

Блогер и ранее неоднократно уезжал за рубеж в разгар митингов и акций оппозиции. За несколько лет он посетил Францию, Германию, Грецию, Испанию и Соединенные Штаты Америки. Помимо отдыха, по мнению ряда экспертов и политологов, не исключено, что Навальный отправляется за рубеж и для осуществления контактов с представителями иностранных государств, а также для политических консультаций.

Блогер осужден по «делу Ив Роше» и находится на пятилетнем испытательном сроке, который завершается в 2020 году.