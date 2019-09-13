Цхинвал, , 11:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Южной Осетии назначило своего полномочного представителя на Сицилии (Италия) — гражданина Италии Кармело Скализи. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Мэр Цхинвала Алан Кочиев и вице мэр города Рандаццо Кармело Тиндаро Скализи на встрече в Цхинвале в мае 2019 года

South-ossetia.info

Как отметили в министерстве, Скализи предстоит налаживать контакты между двумя государствами, искать возможности по реализации совместных гуманитарных и экономических проектов, особенно в области туризма.

Кармело Тиндаро Скализи в настоящее время является заместителем председателя городского совета Рандаццо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Осетия обратилась к итальянским властям с просьбой о признании.

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