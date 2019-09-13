Цхинвал, 13 сентября 2019, 11:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Южной Осетии назначило своего полномочного представителя на Сицилии (Италия) — гражданина Италии Кармело Скализи. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в министерстве, Скализи предстоит налаживать контакты между двумя государствами, искать возможности по реализации совместных гуманитарных и экономических проектов, особенно в области туризма.
Кармело Тиндаро Скализи в настоящее время является заместителем председателя городского совета Рандаццо.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Осетия обратилась к итальянским властям с просьбой о признании.
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