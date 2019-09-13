Киев, , 11:34 — REGNUM Верховная рада Украины не будет рассматривать вопрос о временном отстранении от заседаний экс-вице-спикера Парламента Ирины Геращенко, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщило 13 сентября издание Liga.net.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел», — рассказал он.

В то же время, вопрос о наказании Геращенко нельзя оставить без ответа, отметил Арахамия.

Напомним, ранее член фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко оскорбила партию «Слуга народа», назвав их «зелёными человечками» и «югендом». Парламентский комитет по вопросам регламента посоветовал Верховной раде отстранить Геращенко от пяти заседаний.

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