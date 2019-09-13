Киев, , 11:19 — REGNUM «Санкции и дипломатия — единственный путь возврата украинских территорий». Об этом 13 сентября заявил в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Украины Владимир Зеленский.

«Какое наше видение счастливой украинской семьи? Первое и самое главное — все за столом, нет пустых стульев. Те, кто отважно защищает Украину должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил: единственный к этому путь — дипломатия. Её мощное и действенное оружие это — именно санкции», — сказал Зеленский.

«Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, очень им благодарен, иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, серьезно? Ну, извините, мы теряем людей», — добавил Зеленский, вызвав аплодисменты.

При этом он назвал антироссийские санкции «жестким мировым налогом, необходимым для мирового порядка».

«В цивилизованном мире нормально платить налоги для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те самые жесткие мировые налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно — это налог ради мира. Пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены», — считает Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встреч с мировыми лидерами президент Зеленский регулярно просит продлить и усилить санкции в отношении России. Накануне Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России.