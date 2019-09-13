Рига, , 11:16 — REGNUM В столице Латвии Риге с сегодняшнего дня, 13 сентября, по 15 сентября, стартовали военные учения «Рижский меч 2019», сообщает латвийское новостное агентство LETA. Цель учения — противодействие врагу в случае агрессии или угрозы для государства. Часть движения в Риге ограничено, жителей предупредили о передвижении по городу бронированной техники.

«Во время учений не будут имитироваться инциденты на главных улицах города, у супермаркетов, в жилых районах и других местах с интенсивным потоком людей и автомашин. Отдельные инциденты будут отрабатываться на объектах по согласованию с их владельцами или управляющими. Инциденты проявятся в виде отдельных выстрелов армейской пиротехникой и применением взрывпакетов», — приводит текст предупреждения жителям рижской думы латвийский новостной портал TVNET.

Отрабатывать различные операции в городе будут земессарги — латвийская добровольная вооружённая организация. Как отмечает латвийский национальный вещатель Lsm. lv, они будут вооружены лёгким стрелковым оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии «потенциальным агрессором» власти называют Россию. Учения проходят в рамках подготовки к «возможному нападению».