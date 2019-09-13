Вильнюс, , 11:10 — REGNUM Депутаты Сема Литвы сделали перерыв в парламентском расследовании о связях члена фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза Христианских семей Ирины Розовой с российскими дипломатами, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 сентября.

Перерыв сделан по просьбе оппозиции. Глава фракции Саюдис либералов Эугениюс Гентвилас предложил разделить расследование, поскольку в нём стоит задача не только определить связи Розовой, но и выяснить, почему глава парламента Викторас Пранцкетис, ряд членов комитета по нацбезопасности и, возможно, даже премьер ещё два года назад были предупреждены госбезопасностью Литвы про «опасные связи», но ничего не делали, а скандал разразился только в августе 2019 года, когда о донесении спецслужбы стало известно публично.

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Если эти две задачи не разделить, уверен Гентвилас, то задействованные в расследовании парламентарии по сути будут расследовать собственное бездействие и должны будут представить в парламенте вывод, необходимо ли им выносить вотум недоверия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разрешении для работы с секретной информацией почти два года назад было отказано депутату парламента от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирине Розовой, которую ДГБ подозревает в тесных связях с российскими дипломатами, многие из которых, как утверждает ДГБ, являются российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием.

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