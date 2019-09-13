Цхинвал, , 11:01 — REGNUM Сотрудники Юго-Осетинского государственного университета принимают участие в семинаре-совещании вузов — членов международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), проходящем 12−13 сентября в Москве. Об этом сообщает информагентство «Рес».

На мероприятие приехали представители вузов: проректоры по информационной и молодежной политике, руководители университетских медиацентров. Также на семинаре присутствуют представители министерства науки и высшего образования, федерального агентства по делам молодежи, Общественной палаты и СМИ Российской Федерации.

Университет Южной Осетии представляют руководитель медиа-холдинга ВУЗа Алла Джиоева и заведующая видеостудией ЮОГУ-ТВ Карина Тедеева.

Основной блок семинара проходит в дискуссионном формате на базе Общественной палаты РФ.

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