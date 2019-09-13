Берлин, , 10:54 — REGNUM Климатическая политика отныне должна играть ведущую роль в деятельности государства. Об этом заявило министерство иностранных дел Германии на своей официальной странице в Twitter 13 сентября.

«Климатическая политика — это больше не только лишь экологическая политика. Это уже давно социальная политика, политика безопасности и внешняя. Поскольку геополитические последствия изменения климата значительны. Там, где условия существования человека поставлены под угрозу, предначертаны конфликты», — написал МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, «экологический бум» наступил в политике Германии после майских выборов в Европейский парламент, на которых немецкие «Зеленые» заняли второе место, уверенно обойдя привычных конкурентов. Все партии за исключением «Альтернативы для Германии» начали гонку за лучшую экологическую программу.

Читайте также: Партия АдГ: экологическая политика призвана разрушить промышленность ФРГ

А также: Правительство ФРГ решило взять ответственность за будущее Арктики на себя

Читайте ранее в этом сюжете: В немецком городе запретили использовать воздушные шарики на праздниках